Момент удара по спортивной арене Белгорода попал на видео

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал кадры с моментом удара украинского беспилотника по «Белгород Арене».

На видео четко видно, как дрон целенаправленно атакует гражданский объект, где нет и никогда не было военной инфраструктуры — только спортивные площадки, на которых занимаются обычные жители.

«И это подтверждает, что решение об отмене праздничных мероприятий в честь Дня Прохоровского поля было верным. Задача врага — террор», — написал Гладков.

Ранее Mash сообщил, что ВСУ атаковали Белгород дроном-камикадзе «Дартс», способного нести до 4 кг взрывчатки. Отмечалось, что в результате инцидента началось возгорание.

Ситуация вокруг «Белгород Арены» стала очередным звеном в цепи атак на гражданскую инфраструктуру. Ранее беспилотники ВСУ повреждали жилые дома, школы и больницы в регионе.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что за ночь силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над регионами 33 беспилотника ВСУ.