В Самарской области из-за урагана прогулочный катер перевернулся и пошел ко дну

В Самарской области во время сильного урагана на Волге перевернулся и затонул прогулочный катер. Видео с последствиями инцидента опубликовал телеграм-канал Mash.

По предварительным данным, на борту находились как минимум три человека. Очевидцы с берега бросились на помощь, пытаясь спасти утопающих.

Инцидент произошел во время резкого ухудшения погоды — сильный ветер и высокие волны опрокинули судно. На место происшествия прибыли водолазы, которые обследуют дно в поисках возможных утонувших. Правоохранительные органы и экстренные службы проводят проверку, выясняя причины трагедии.

Ранее сообщалось, что в Приморье два рыбака оказались в воде после столкновения с танкером. Пострадавших оперативно извлекли из воды и вернули на судно — медицинская помощь им не потребовалась. Прокуратура проводит проверку обстоятельств случившегося.