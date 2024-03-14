Владимир Головнев посетил в Химках предприятие по производству шоколада
Фото: [Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области]
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области Владимир Головнев посетил производственное предприятие ООО «Торговый Дом Шоколада» в ходе рабочей поездки в городской округ Химки.
Отмечается, что продукция фабрики не только успешно реализуется в федеральных и региональных сетях, но и посредством международной торговли. Шоколад из Химок можно купить в КНР, Монголии, Белоруссии, Казахстане, Узбекистане. Также планируется наладить торговые отношения с Абхазией, Сербией, ОАЭ и Турцией.
На сегодняшний день здесь работает порядка тридцати сотрудников, компания применяет качественное оборудование и регулярно расширяет ассортимент выпускаемой продукции.
«Сегодня мы находимся на небольшом, но уникальном предприятии, начинавшем работать „с чистого листа“. Большое количество наград на российских и международных выставках говорит о том, что наш подмосковный бизнес динамично развивается и в этом его несомненно поддерживают региональные власти», — заключил Владимир Головнев.