Владимир Головнев посетил в Химках предприятие по производству шоколада

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области Владимир Головнев посетил производственное предприятие ООО «Торговый Дом Шоколада» в ходе рабочей поездки в городской округ Химки.

Отмечается, что продукция фабрики не только успешно реализуется в федеральных и региональных сетях, но и посредством международной торговли. Шоколад из Химок можно купить в КНР, Монголии, Белоруссии, Казахстане, Узбекистане. Также планируется наладить торговые отношения с Абхазией, Сербией, ОАЭ и Турцией.

На сегодняшний день здесь работает порядка тридцати сотрудников, компания применяет качественное оборудование и регулярно расширяет ассортимент выпускаемой продукции.