В России необходимо снизить долговую нагрузку регионов, заявил президент Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию.

Глава государства предложил списать две трети задолженности субъектов по бюджетным кредитам. Такие меры, указал российский лидер, позволят регионам каждый год сохранять около двухсот миллиардов рублей. Расчеты, по словам Владимира Путина, актуальны на 2025–2028 годы.

В марте в Российской Федерации пройдут президентские выборы. Напомним, ране Центризбирком зарегистрировал четырех кандидатов: Владимира Путина, Леонида Слуцкого, Владислава Даванкова и Николая Харитонова.