Владимир Щекин: доказательный девелопмент помогает создавать эффективную инфраструктуру

Сооснователь и совладелец Группы Родина Владимир Щекин в рамках пленарной дискуссии «Жилье и инфраструктура» отраслевого дня Минстроя РФ рассказал о принципе доказательного девелопмента и эффективности работы геоинформационного портала.

В ходе дискуссии участники обсудили актуальные подходы к созданию инфраструктуры для долгосрочного развития населенных пунктов. Щекин отметил, что миссия девелопера заключается в служении городу, государству и людям, поэтому он должен создавать среду, которая повышает качество жизни и способствует росту экономики. Чтобы добиться этого, важно понимать истинные потребности жителей.

«Для этого необходимо еще до начала строительства понимать, что именно нужно людям, как будет работать каждый объект и какую роль он сыграет в развитии территории», — сказал Щекин.

Он рассказал о ключевых принципах работы Группы Родина. Это доказательный девелопмент, создание экономически эффективной инфраструктуры и ответственное управление объектами после завершения строительства. Важным инструментом в этой работе является геоинформационный портал.

Разработка портала была профинансирована Группой Родина. С помощью этого сервиса можно определить, каких объектов не хватает на конкретной территории и какой экономический эффект может дать их создание. Система анализирует обезличенные данные операторов связи, банковские транзакции и поисковые запросы. В результате определяются взаимосвязи между характеристиками городской среды, привлекательностью жилья и развитием бизнеса.

Фото: [ пресс-служба Минстроя РФ ]

«Вместе с Высшей школой экономики мы создали инструмент, который позволяет видеть город через реальные потребности людей. Мы можем определить, где не хватает детских садов, медицинских учреждений, спортивных комплексов и других объектов, а также оценить, как их появление может повлиять на экономическую активность и благодаря этому строить эффективную бизнес-модель», — подчеркнул Щекин.

Он отметил, что востребованные социальные объекты могут создавать дополнительную экономическую ценность для территории, обеспечивать стабильную модель работы самого объекта и приносить доход инвестору.

В качестве примера Щекин привел проект Группы Родина — спортивно-оздоровительный кластер «СОЮЗ» на ВДНХ. Площадь объекта составляет около 15 тыс. кв. м. Застройщик еще до окончания работ понимал, насколько эффективен будет каждый участок комплекса. Еще один пример — другой проект Группы Родина, Район российских дизайнеров. Здесь спортивно-образовательным комплексом «Черный Кристалл» воспользовались уже свыше 10 тыс. детей.

В завершение Щекин подчеркнул важность ответственного управления объектом после его ввода в эксплуатацию. Необходимо разработать эффективную бизнес-модель, чтобы объект стабильно функционировал, заявил он.