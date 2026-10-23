Конец угольной эры: Кузбасс экстренно спасает экономику до 2035 года

Власти Кузбасса взялись за пересмотр стратегии развития региона до 2035 года — к работе привлекли федеральных экономистов, сообщает «Онлайн-журнал Сибдепо» . Главная цель — адаптировать документ к кризису в угольной отрасли и снизить критическую зависимость региона от экспорта угля, сообщил губернатор Илья Середюк.

Детальный план команда правительства Кузбасса готовила весь последний год. Теперь к процессу подключились независимые эксперты — академик Владимир Квинт, заведующий кафедрой экономической и финансовой стратегии МШЭ МГУ, и профессор той же кафедры, доктор экономических наук Ирина Новикова.

Специалисты поддержали идеи создания дата-центров, использования угля для генерации энергии и развития технологий искусственного интеллекта. По их оценке, такие точки роста придадут экономике региона необходимый баланс. Ученые одобрили и общий подход: развивать сразу несколько отраслей и делать ставку на продукцию с высокой добавленной стоимостью.

В правительстве области уверены — только так Кузбасс сможет сохранять устойчивость при любых внешних условиях.