Конец угольной эры: Кузбасс экстренно спасает экономику до 2035 года
Кризис в угольной отрасли заставил Кузбасс переписать планы до 2035 года
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]
Власти Кузбасса взялись за пересмотр стратегии развития региона до 2035 года — к работе привлекли федеральных экономистов, сообщает «Онлайн-журнал Сибдепо». Главная цель — адаптировать документ к кризису в угольной отрасли и снизить критическую зависимость региона от экспорта угля, сообщил губернатор Илья Середюк.
Детальный план команда правительства Кузбасса готовила весь последний год. Теперь к процессу подключились независимые эксперты — академик Владимир Квинт, заведующий кафедрой экономической и финансовой стратегии МШЭ МГУ, и профессор той же кафедры, доктор экономических наук Ирина Новикова.
Специалисты поддержали идеи создания дата-центров, использования угля для генерации энергии и развития технологий искусственного интеллекта. По их оценке, такие точки роста придадут экономике региона необходимый баланс. Ученые одобрили и общий подход: развивать сразу несколько отраслей и делать ставку на продукцию с высокой добавленной стоимостью.
В правительстве области уверены — только так Кузбасс сможет сохранять устойчивость при любых внешних условиях.