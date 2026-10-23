Для фотосессии звезда выбрала образ, который отсылает к одной из самых известных сцен в ее карьере. На кадре Шэрон сидит на стуле в зеленом тренче — точно так же, как ее героиня Кэтрин Трамелл в фильме «Основной инстинкт» 1992 года. Эта сцена допроса стала культовой и до сих пор ассоциируется с актрисой.

В интервью Elle Spain Стоун вспомнила о тяжелом периоде своей жизни. В 2001 году она перенесла инсульт и кровоизлияние в мозг. Последствия оказались серьезными: актрисе пришлось заново учиться ходить, говорить и читать. Восстановление заняло много времени и потребовало огромных усилий.

Шэрон призналась, что после болезни столкнулась с новой реальностью — ей перестали предлагать роли. Голливуд, по ее словам, быстро забывает тех, кто выпадает из обоймы.

Несмотря на трудности, Стоун не сдалась. Она продолжала бороться и постепенно возвращалась к работе. Сейчас актриса снимается реже, но по-прежнему остается востребованной.

Ранее сообщалось, что Еву Лонгорию сравнили с Одри Хепберн на гала-вечере в Лос-Анджелесе.