Еву Лонгорию сравнили с Одри Хепберн на гала-вечере в Лос-Анджелесе

Super: 68-летняя Шэрон Стоун повторила сцену из фильма «Основной инстинкт»

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

68-летняя голливудская актриса Шэрон Стоун стала главной героиней специального выпуска журнала Elle Spain. Номер приурочен к 40-летию издания, пишет Super.

Для фотосессии звезда выбрала образ, который отсылает к одной из самых известных сцен в ее карьере. На кадре Шэрон сидит на стуле в зеленом тренче — точно так же, как ее героиня Кэтрин Трамелл в фильме «Основной инстинкт» 1992 года. Эта сцена допроса стала культовой и до сих пор ассоциируется с актрисой.

В интервью Elle Spain Стоун вспомнила о тяжелом периоде своей жизни. В 2001 году она перенесла инсульт и кровоизлияние в мозг. Последствия оказались серьезными: актрисе пришлось заново учиться ходить, говорить и читать. Восстановление заняло много времени и потребовало огромных усилий.

Шэрон призналась, что после болезни столкнулась с новой реальностью — ей перестали предлагать роли. Голливуд, по ее словам, быстро забывает тех, кто выпадает из обоймы.

Несмотря на трудности, Стоун не сдалась. Она продолжала бороться и постепенно возвращалась к работе. Сейчас актриса снимается реже, но по-прежнему остается востребованной.

Ранее сообщалось, что Еву Лонгорию сравнили с Одри Хепберн на гала-вечере в Лос-Анджелесе.

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