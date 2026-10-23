«Метастазы начали расти опять по всему телу»: жених Лерчек рассказал о состоянии возлюбленной

VOICE: жених Лерчек рассказал, что она сильно похудела из-за обезболивающих

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

34-летняя блогер Валерия Чекалина, более известная как Лерчек, продолжает борьбу с раком желудка четвертой стадии. Диагноз ей поставили после рождения четвертого ребенка в конце февраля.

Блогер жалуется на сильные боли в спине, из-за которых не может нормально ходить. По ее словам, метастазы снова растут — в надпочечниках, яичниках и легких, а болезнь прогрессирует. Врачи рекомендуют рассмотреть возможность прививки в Китае.

Жених Валерии, 38-летний аргентинский танцор Луис Сквиччиарини, рассказал, что возлюбленная сильно похудела из-за обезболивающих препаратов. Его слова приводит VOICE.

«После дополнительной консультации с несколькими врачами обезболивающее было изменено — она чувствует себя лучше и может двигаться лучше», — отметил Луис.

Многие звезды шоу-бизнеса поддержали Чекалину. Среди них Виктория Боня, Надежда Мамаева, Светлана Бондарчук и Саша Зверева.

Ранее сообщалось, что суд оставил приговор бывшему мужу Валерии Чекалиной в силе.

Актуально

Читайте также

Зрителей ослепили яркие прожекторы на концерте Лазарева

Зрителей ослепили яркие прожекторы на концерте Лазарева

«Восстанавливалась очень долго»: экс-звезда Comedy Woman Сысоева рассказала, зачем сделала операцию на грудь

«Восстанавливалась очень долго»: экс-звезда Comedy Woman Сысоева рассказала, зачем сделала операцию на грудь

Поклонницы пришли в восторг от подтянутой формы Дмитрия Борисова

Поклонницы пришли в восторг от подтянутой формы Дмитрия Борисова

«Сильная и независимая женщина»: Мадонна трогательно поздравила дочь с 30-летием

«Сильная и независимая женщина»: Мадонна трогательно поздравила дочь с 30-летием

35-летняя Ивлеева показала свой первый влог, снятый еще до «Орла и решки»

35-летняя Ивлеева показала свой первый влог, снятый еще до «Орла и решки»

Исполнительница роли Джинни Уизли в «Гарри Поттере» Бонни Райт вновь стала мамой

Исполнительница роли Джинни Уизли в «Гарри Поттере» Бонни Райт вновь стала мамой

Меган Фокс показала фигуру в бикини после скандала из-за изменений во внешности

Меган Фокс показала фигуру в бикини после скандала из-за изменений во внешности

«Просто хочу, чтобы все знали правду»: 19-летняя дочь Даны Борисовой сделала шокирующее заявление

«Просто хочу, чтобы все знали правду»: 19-летняя дочь Даны Борисовой сделала шокирующее заявление

В России провели форум о женском лидерстве Woman Who Matters

В России провели форум о женском лидерстве Woman Who Matters

«Не мой мужчина»: 61-летняя Ирина Безрукова заявила о расставании с возлюбленным

«Не мой мужчина»: 61-летняя Ирина Безрукова заявила о расставании с возлюбленным

Наташа Королева призналась, что до сих пор пребывает в шоке от смерти Соседова

Наташа Королева призналась, что до сих пор пребывает в шоке от смерти Соседова

Онкобольная Алена Рапунцель лишилась волос

Онкобольная Алена Рапунцель лишилась волос

Добавьте mosregtoday.ru в избранное