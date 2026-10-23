«Метастазы начали расти опять по всему телу»: жених Лерчек рассказал о состоянии возлюбленной

34-летняя блогер Валерия Чекалина, более известная как Лерчек, продолжает борьбу с раком желудка четвертой стадии. Диагноз ей поставили после рождения четвертого ребенка в конце февраля.

Блогер жалуется на сильные боли в спине, из-за которых не может нормально ходить. По ее словам, метастазы снова растут — в надпочечниках, яичниках и легких, а болезнь прогрессирует. Врачи рекомендуют рассмотреть возможность прививки в Китае.

Жених Валерии, 38-летний аргентинский танцор Луис Сквиччиарини, рассказал, что возлюбленная сильно похудела из-за обезболивающих препаратов. Его слова приводит VOICE.

«После дополнительной консультации с несколькими врачами обезболивающее было изменено — она чувствует себя лучше и может двигаться лучше», — отметил Луис.

Многие звезды шоу-бизнеса поддержали Чекалину. Среди них Виктория Боня, Надежда Мамаева, Светлана Бондарчук и Саша Зверева.

Ранее сообщалось, что суд оставил приговор бывшему мужу Валерии Чекалиной в силе.