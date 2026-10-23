«Я не боролся»: звезда «Универа» Гогунский признался, что не рад победе в суде по алиментам

38-летний актер Виталий Гогунский одержал победу в судебном споре с бывшей женой Ириной Маирко. Пара развелась в 2019 году, у них есть 16-летняя дочь Милана, более известная как певица Милана Стар.

Маирко требовала увеличить алименты до ₽400 тысяч в месяц. Она утверждала, что актер скрывает реальные доходы, перечисляя деньги на компанию, оформленную на его мать. По мнению Ирины, из-за этой схемы Гогунский платит минимальные суммы.

Суд встал на сторону актера. Гогунский прокомментировал исход дела на презентации нового сезона на телеканале ТНТ. Его слова приводит VOICE.

«А в чем победа? Да я не боролся. Там все было понятно, что я делаю по закону. У меня нет какой-то радости, я не затевал эти все процессы», — сказал он.

Гогунский подчеркнул, что всегда платил алименты дочери и не скрывал доходы.

Маирко, в свою очередь, заявила, что способна сама обеспечить ребенка. Она отметила, что Милана строит музыкальную карьеру и уже имеет собственный доход. При этом Ирина считает, что победа Гогунского может создать лазейку в законе.

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