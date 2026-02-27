Власти Дона выделили более 62 млн рублей на обустройство трассы М-4

В Ростовской области определили объем финансирования на развитие туристической инфраструктуры вдоль федеральной трассы М-4 «Дон» в 2026 году. Как сообщили РБК Ростов в региональном министерстве экономического развития, на эти цели выделено 62,4 миллиона рублей.

Средства пойдут на создание объектов, которые сделают путешествия на автомобиле комфортнее и безопаснее. В перечень разрешенных направлений входят:

· установка элементов навигации; · создание некапитальных туристских информационных центров; · обустройство пунктов общественного питания; · организация кемпингов и кемпстоянок; · приобретение туристского оборудования; · создание доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Это лишь часть масштабной поддержки туристической отрасли региона. В рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство» в 2026 году также предусмотрено 108,8 миллиона рублей на реализацию общественных инициатив и проектов, направленных на развитие туристской инфраструктуры.

До 1 апреля 2026 года в области планируют реализовать 22 проекта, включая создание кемпингов и некапитальных объектов вблизи М-4 «Дон». В министерстве ожидают, что количество таких проектов до конца года будет только расти.

Для сравнения: в 2025 году на создание номерного фонда и новых точек притяжения в Ростовской области направили 166,1 миллиона рублей.