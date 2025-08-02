Власти Индии заявили, что не давали указаний переработчикам нефти прекратить покупать сырье у РФ

Издание сослалось на некий информированный правительственный источник.

«Правительство не просило нефтеперерабатывающие заводы прекратить закупки российской нефти», — указали журналистам.

Ранее пресса привела резонансное заявление Трампа, которое касается Индии. Президент США заявил, что ему нет никакого дела до торговых связей между РФ и Индией. По его мнению, оба этих государства могут вместе погубить свои и без того мертвые экономики. Он добавил, что его страна почти не торгует с Россией. США также очень мало торгует с Индией, так как у нее очень высокие таможенные пошлины на американские товары.