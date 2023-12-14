Власти Краснодарского края заявили об увеличении производства яиц и мяса птицы

Заместитель губернатора Краснодарского края Андрей Коробка заявил об увеличении производства куриных яиц и мяса птицы. Об этом он сообщил в четверг, 14 декабря, в интервью РИА Новости .

14 декабря состоялась большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина, на которой был поднят вопрос с увеличением стоимость на куриные яйца. Глава государства заявил, что ему известно об этой проблеме, и ее он уже обсудил с министром сельского хозяйства страны. Путин извинился перед гражданами за высокие цены на продукт и рассказал, что в ближайшее время ситуация улучшится.

«Объем производства птицы на убой с начала года составил 173 тысяч тонн, что на три тысячи тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года, яиц – 1 миллиард 303,5 миллиона, что на восемь миллионов штук больше, чем за этот же период прошлого года», – заявил Коробка.

Ранее Росстат опубликовал данные, согласно которым цены на куриные яйца в России выросли в период с 5 до 11 декабря на 4,55%. Эти показатели больше, чем на прошлой неделе. Минсельхоз ранее сообщил, что в ближайшее время откроется поставка яиц из Турции и Азербайджана для стабилизации ситуации на российском рынке. Правительство не будет взимать за импорт таможенную пошлину.