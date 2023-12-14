Президент Владимир Путин в ходе пресс-конференции и прямой линии пошутил про ситуацию с ценами на яйца в России.

«Я недавно спрашивал у министра сельского хозяйства (России Дмитрия Патрушева. — прим. ред.), как у него с яйцами», — сказал Путин.

По его словам, в Минсельхозе РФ ответили, что все в порядке, на что президент сделал замечание, что у россиян есть проблемы — цены на этот продукт резко выросли.

Владимир Путин также объяснил, что подорожание случилось из-за сбоя в работе правительства. Кабмин вовремя не приняли необходимые меры, в частности, не открыл импорт. При этом спрос на яйца увеличился, а уровень производства остался прежним.

Глава государства пообещал, что в ближайшее время ситуация с ценами на яйца в стране улучшится.