«Недавно спрашивал у министра сельского хозяйства, как у него дела с яйцами»: Путин — о ценах на продукты в РФ
Путин — о ценах в России: недавно спрашивал у министра, как у него дела с яйцами
Фото: [©Сергей Гунеев/РИА Новости]
Президент Владимир Путин в ходе пресс-конференции и прямой линии пошутил про ситуацию с ценами на яйца в России.
«Я недавно спрашивал у министра сельского хозяйства (России Дмитрия Патрушева. — прим. ред.), как у него с яйцами», — сказал Путин.
По его словам, в Минсельхозе РФ ответили, что все в порядке, на что президент сделал замечание, что у россиян есть проблемы — цены на этот продукт резко выросли.
Владимир Путин также объяснил, что подорожание случилось из-за сбоя в работе правительства. Кабмин вовремя не приняли необходимые меры, в частности, не открыл импорт. При этом спрос на яйца увеличился, а уровень производства остался прежним.
Глава государства пообещал, что в ближайшее время ситуация с ценами на яйца в стране улучшится.