Власти Крыма озвучили сумму ущерба от водной блокады полуострова Украиной

На данный момент он уже превысил цифру в 3 триллиона рублей. Их будут пытаться взыскать с Киева.

Об этом заявил Владимир Константинов, спикер крымского парламента. По его утверждению, иск будет подаваться на большую суму, поскольку ущерб растет с каждым днем.

«Его сумма предварительно оценивается в 3 триллиона рублей. Поэтому общий объем наших претензий уже превышает 4 триллиона», - указал он.

Эти слова привели РИА Новости. Константинов подчеркнул, что работа комиссии по выявлению ущерба полуострову водной блокадой с украинской стороны все еще продолжается.