Внедрение робототехники становится драйвером роста промышленности Подмосковья

По использованию робототехники в производстве лидером в стране является Подмосковье, заявил заместитель главы Мининвеста региона, региональный координатор партийного проекта «Единой России» «Предпринимательство» Кирилл Жигарев. В регионе используется около 2 тыс. промышленных роботов. За год число промышленных роботов в регионе увеличилось на 73%.

«Власти не только помогают предприятиям закупать оборудование, но и поддерживают создание собственных производств роботов — инвесторы могут вернуть до 20% затрат на строительство таких заводов», — сказал Жигарев.

Премьер-министр России Михаил Мишустин недавно отметил, что в столичном регионе созданы мощные центры промышленной робототехники. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев до этого сообщил, что в ОЭЗ и индустриальных парках региона планируется создавать новые производства роботов. В числе таких компаний — «Комитас», которая выпускает роботов для складских помещений.

У компании уже есть площади в Солнечногорске и «Есипово». В планах — возвести завод в ОЭЗ «Ступино Квадрат». Предприятие более четырех лет сотрудничает с Минпромторгом РФ в части локализации автоматизированного оборудования.

«Нам поставлена задача — производить не просто софт, но и „железо“ в Российской Федерации. Роботы, занимающиеся высокоскоростной сортировкой, — один из первых проектов, который мы реализовали», — отметил управляющий директор предприятия Давит Манукян.

Другим значимым направлением партийной народной программы является создание всех условий для подготовки профессиональных кадров для промышленности. В Подмосковье организовано свыше 1,1 тыс. кружков по робототехнике. В них обучаются 24,5 тыс. человек. В техникуме им. С. Королева в 2026 году также появится кластер по индустрии робототехники.