Внешний долг РФ снизился до рекордного значения за последние 19 лет

Сейчас на каждого россиянина приходится почти 2,1 тысяча долларов внешнего долга. Это самое минимальное значение с 2005 года. Об этом сообщили РИА Новости , которые сделали расчеты, исходя из данных Центробанка.

На протяжении первого квартала 2024 года сумма внешнего долга упала до 2079 долларов на душу населения. Еще в конце прошлого года этот показатель был равен 2167 долларов. Меньших значений Россия смогла достичь только в 2005 году, тогда на каждого россиянина приходилось по 1802 доллара внешнего долга.

Абсолютная сумма долга сократилась сразу на 304 миллиарда долларов. Теперь РФ должна выплатить по внешним заимствованиям всего лишь 15,05% от своего годового внутреннего валового продукта. Этот результат наименьший с 1993 года, то есть того момента, как в стране была запущена гиперинфляция.