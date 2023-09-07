Во Франции пожаловались на нашествие украинских кур

Французские птицеводы страдают от беспошлинного ввоза украинской курятины на европейские рынки, заявил в интервью Figaro председатель Межпрофессиональной ассоциации поставщиков куриного мяса Anvol Жан-Мишель Шеффер.

В июне Еврокомиссия продлила беспошлинный ввоз мяса птицы из Украины, после чего произошло удвоение украинского экспорта.

«Нашествие украинских кур дестабилизирует рынок», – бьет тревогу Шеффер.

Он пояснил, что в Европе птицеводческие хозяйства, как правило, представляют собой небольшой семейный бизнес, тогда как украинские предприятия находятся «в другой весовой категории». У украинских производителей себестоимость продукции гораздо ниже.

Шеффер призвал спасти европейских фермеров: от нашествия украинской курятины не только французы, но и немцы, голландцы, поляки. При этом полученная прибыль идет не на помощь украинскому народу, а в карман олигарху, владеющему гигантским концерном по производству курятины МНР, посетовал глава ассоциации.