Во Франции продолжился рост цен на продукты питания

Цены на продукты во французских супермаркетах выросли за июль на 13,1% в годовом исчислении, сообщил телеканал BFMTV.

Стремительный рост цен чуть замедлился: в июне он составлял 14,4%.

На этом фоне французское правительство в июле сообщило о сокращении расходов. В 2024 году бюджет страны должен составить 428,8 млрд евро, что на 4,2 млрд меньше, чем в нынешнем году. Такое снижение происходит впервые за десять лет.

Власти обеспокоены ростом госдолга, который уже достиг отметки в 111,6% от ВВП. Госдолг попытаются снизить за счет экономии.