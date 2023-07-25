Во Франции решили притормозить снижение налогов из-за дефицита бюджета

Министр финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что обещанное снижение налогов будет растянуто на несколько лет, поскольку правительство пытается сократить бюджетный дефицит, пишет Bloomberg.

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал сократить налоги для домохозяйств на 2 млрд евро и на 8 млрд евро – для промышленного производства. Снижение должно было произойти уже в 2024 году.

Однако Ле Мэр, выступая в эфире радиостанции France Info, заявил, что правительство приняло решение о более медленном снижении налогов, которое растянется до конца президентского срока Макрона в 2027 году.