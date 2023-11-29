Во Франции требуют реэкспортировать украинский сахар за пределы Европы
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Французская всеобщая конфедерация свекловодов требует реэскпортирования сахара из Украины за пределы Европы для того, чтобы ослабить конкуренцию. Об этом сообщило информагентство Bloomberg.
Как сообщают авторы агентства, производители свеклы из Франции выступили с требованием реэкспортирования нарастающего сахарного импорта с Украины за пределы Европы для того, чтобы избежать ущерба для французских производителей.
Согласно информации конфедерации, импорт сахара с Украины может достичь 800 тысяч тонн уже до 2034 года. По данным ЕК, эти показатели будут около 2 раз больше, чем аналогичные в прошлый сезон.
Конфедерация требует от ЕК точного ответа на вопрос о проблеме сахарного притока в Евросоюз.
Подчеркивается также, что несмотря на рост импорта украинского сахара, цены на него в Европе все еще высоки из-за глобального дефицита.