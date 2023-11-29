Во Франции требуют реэкспортировать украинский сахар за пределы Европы

Французская всеобщая конфедерация свекловодов требует реэскпортирования сахара из Украины за пределы Европы для того, чтобы ослабить конкуренцию. Об этом сообщило информагентство Bloomberg .

Как сообщают авторы агентства, производители свеклы из Франции выступили с требованием реэкспортирования нарастающего сахарного импорта с Украины за пределы Европы для того, чтобы избежать ущерба для французских производителей.

Согласно информации конфедерации, импорт сахара с Украины может достичь 800 тысяч тонн уже до 2034 года. По данным ЕК, эти показатели будут около 2 раз больше, чем аналогичные в прошлый сезон.

Конфедерация требует от ЕК точного ответа на вопрос о проблеме сахарного притока в Евросоюз.

Подчеркивается также, что несмотря на рост импорта украинского сахара, цены на него в Европе все еще высоки из-за глобального дефицита.