Водители в Подмосковье начали менять зимние шины на летние
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Автовладельцы в Подмосковье начали активно менять зимние шины на летние. Как отметили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области, всего в регионе работает более 2,8 тысячи шиномонтажных сервисов.
Больше всего «шиномонтажек» находится в Одинцово — 218, Химках — 192, Подольске — 166, Мытищах — 164.
«В первом квартале 2024 года уже открылось 43 предприятия, оказывающих шиномонтажные услуги. Замена четырех шин среднего размера обойдется от 2,3 тысячи до 2,8 тысячи рублей», - рассказал зампред областного правительства — глава Минсельхозпрода региона Владислав Мурашов.
Менять резину на авто рекомендуется при стабильной средней температуре воздуха выше восьми градусов. Обычно резину меняют в середине апреля.