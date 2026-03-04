Война на Ближнем Востоке добралась до кошельков петербургских импортеров

Вооруженный конфликт на Ближнем Востоке добрался до кошельков российских бизнесменов самым неожиданным образом. Предприниматели, заказавшие морскую перевозку товаров из Китая, начали получать уведомления от контейнерных линий с требованием доплатить по три тысячи долларов за каждый контейнер. Причина — «возросшие военные риски» на пути следования судов.

Петербургский бизнесмен, пожелавший остаться неназванным, поделился с «Фонтанкой» копией такого письма. По его словам, стоимость перевозки одного контейнера изначально составляла около пяти тысяч долларов. Теперь же перевозчик требует накинуть еще три, иначе груз останется на терминале. Выяснилось, что аналогичные уведомления в последние дни получили многие компании, ожидающие поставок из Китая.

На первый взгляд кажется абсурдным: суда из Китая в Петербург идут через Суэцкий канал, а боевые действия сейчас полыхают в районе Ормузского пролива, который находится совсем в другом месте. Однако, как объяснил генеральный директор компании «Си-Шиппинг» Алексей Гагаринов, проблема именно в Суэцком канале. Маршрут через него проходит в непосредственной близости от зоны конфликта, что заставляет страховые компании требовать от перевозчиков дополнительной страховой премии. И перевозчики, в свою очередь, перекладывают эти расходы на грузовладельцев.

Гагаринов пояснил, что надбавка War Risk Surcharge применяется в мировой практике уже много десятилетий. Так было во время войн в Кувейте, Ираке, Сомали и других конфликтах. Это стандартная мера, когда суда следуют через районы боевых действий или вблизи них.

Но как быть, если контракт уже заключен и перевозка оплачена? Можно ли оспорить внезапный сбор? Глава информационно-аналитического агентства Infranews Алексей Безбородов разъяснил, что национальное гражданское право здесь бессильно. В открытом море действуют нормы международного морского права, а они на стороне перевозчика. В контрактах обычно прописано право судоходной компании взимать дополнительные сборы при наступлении форс-мажорных обстоятельств. Оспорить это в российском арбитраже невозможно.

Безбородов напомнил, что это не первый случай, когда российские бизнесмены сталкиваются с неприятными сюрпризами от морских перевозчиков. Не так давно владельцы грузов на китайском судне, севшем на мель на подходе к порту Бронка, были вынуждены заплатить 23% от стоимости товара за спасательную операцию.

Таким образом, бизнесу остается только смириться и платить, ведь груз уже в пути, и терять его никто не хочет.