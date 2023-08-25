Володин: экономика России за десять лет стала крупнейшей в Европе

Все это несмотря на то, что Запад ввел против нее 17,5 тысяч всевозможных санкций. РФ в итоге вошла в пятерку мировых экономических лидеров.

Спикер Государственной Думы РФ указал, что все рестрикции бумерангом вернулись к США и ударили по ним самим. Соединенные Штаты потеряли лидирующие позиции. Евросоюз пострадал еще больше.

«Россия за эти 10 лет стала самой крупной европейской экономикой», - написал Вячеслав Володин в своем микроблоге.

По его заверению, в стране немало делается для поддержки отечественных производителей, а предстоит сделать еще больше. Надо создавать новейшие производственные мощности, и налаживать диалог с бизнесом.