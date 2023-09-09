Володин заявил о положительном влиянии западных санкций на российское виноделие

Выращивание винограда и производство вина в России показывают устойчивый рост. Во многом это стало следствием того, что из-за рубежа в РФ больше не поступают импортные изделия.

Спикер Государственной Думы указал, что в Евросоюзе власти выделяют 200 миллионов евро на вырубку невостребованных виноградников. Данные проблемы стали бумерангом, который вернулся назад в Европу при попытке ударить по российской экономике. В то же самое время данная отрасль в РФ процветает, наращивая темпы производства.

«Сбор винограда и производство вина показывают рост на 18% и 8% соответственно», - указал он в своем микроблоге.

Вячеслав Володин добавил, что в розничной торговле и общепите доля российских вин превысила половину. Она составляет 58,3% от существующего ассортимента. Это говорит о том, что российские вина постепенно вытесняют зарубежные товары. Они улучшают свое качество и конкурируют с импортными изделиями.