«Волшебная кнопка» от долгов. ЦБ объяснил, почему ее не существует

С первого января 2026 года на рынке услуг по банкротству физических лиц вводятся строгие антирекламные правила. Центральный банк России заявил о необходимости привлечения к ответственности компаний, предлагающих так называемые услуги по «быстрому избавлению» от долгов.

По мнению регулятора, эти фирмы, которых в ЦБ называют «раздолжнителями», зачастую вводят клиентов в заблуждение, умалчивая о серьезных и долгосрочных последствиях процедуры несостоятельности. Новая норма прямо запретит в рекламе давать гарантии списания долгов, а также призывать к неисполнению кредитных обязательств.

В ведомстве подчеркивают: перечень обязательств, которые могут быть списаны через банкротство, четко определен законом, и эта процедура — не «волшебная палочка», а крайняя мера с существенными ограничениями для гражданина на годы вперед.

