Вопреки непогоде: Минсельхоз отчитался об урожае зерна в 144,6 миллиона тонн

По итогам сельскохозяйственного года Россия собрала 144,6 миллиона тонн зерна, что на 11 процентов превышает предыдущий показатель. Как передает « Интерфакс », глава Минсельхоза Оксана Лут назвала этот результат достойным и подчеркнула, что достигнутые объемы позволяют полностью закрыть потребности как внутреннего, так и внешних рынков.

По ее словам, угрозы продовольственной безопасности страны нет. На экспорт в текущем сельхозгоду, согласно ожиданиям министерства, будет отправлено в общей сложности 60 миллионов тонн зерна. Ранее вице-премьер Дмитрий Патрушев отмечал, что аграриям удалось собрать третий по объемам урожай в современной истории, несмотря на неблагоприятные погодные условия, затронувшие весной и летом ключевые регионы, включая Саратовскую область и Краснодарский край.