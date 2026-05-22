Вопреки непогоде: Минсельхоз отчитался об урожае зерна в 144,6 миллиона тонн
По итогам сельскохозяйственного года Россия собрала 144,6 миллиона тонн зерна, что на 11 процентов превышает предыдущий показатель. Как передает «Интерфакс», глава Минсельхоза Оксана Лут назвала этот результат достойным и подчеркнула, что достигнутые объемы позволяют полностью закрыть потребности как внутреннего, так и внешних рынков.
По ее словам, угрозы продовольственной безопасности страны нет. На экспорт в текущем сельхозгоду, согласно ожиданиям министерства, будет отправлено в общей сложности 60 миллионов тонн зерна. Ранее вице-премьер Дмитрий Патрушев отмечал, что аграриям удалось собрать третий по объемам урожай в современной истории, несмотря на неблагоприятные погодные условия, затронувшие весной и летом ключевые регионы, включая Саратовскую область и Краснодарский край.