«Дорога жизни Коми»: Путин пообещал решить проблему трассы Усинск — Нарьян-Мар
Путин взял на контроль ситуацию с «дорогой жизни» в Коми
Фото: [Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным]
Президент РФ Владимир Путин пообещал лично обсудить с правительством проблему стратегически важной трассы Усинск — Нарьян-Мар, которую местные жители называют «Дорогой жизни Коми».
Глава государства отреагировал на обращение о тяжелом состоянии дороги, связывающей Республику Коми и Ненецкий автономный округ.
«Мне известно об этой проблеме», — заявил Путин, подчеркнув важность приведения артерии в нормативное состояние.
Дорога имеет ключевое значение для транспортного сообщения, логистики и жизни населения отдаленных северных территорий.
