«Дорога жизни Коми»: Путин пообещал решить проблему трассы Усинск — Нарьян-Мар

Путин взял на контроль ситуацию с «дорогой жизни» в Коми

Фото: [Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным]

Президент РФ Владимир Путин пообещал лично обсудить с правительством проблему стратегически важной трассы Усинск — Нарьян-Мар, которую местные жители называют «Дорогой жизни Коми».

Глава государства отреагировал на обращение о тяжелом состоянии дороги, связывающей Республику Коми и Ненецкий автономный округ.

«Мне известно об этой проблеме», — заявил Путин, подчеркнув важность приведения артерии в нормативное состояние.

Дорога имеет ключевое значение для транспортного сообщения, логистики и жизни населения отдаленных северных территорий.

