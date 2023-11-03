Восемь подмосковных рыбных предприятий получили субсидий на сумму более 21 млн рублей

На поддержку производства товарной рыбы в этом году предусмотрено почти двадцать пять миллионов рублей. Субсидией уже воспользовалось восемь предприятий на сумму более двадцати одного миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минсельхоза.

Напоминаем, что документы на предоставление субсидии принимаются до 20 декабря. Заявление и документы подаются в электронном виде с использованием Регионального портала государственных услуг.

Отмечается, что в основном на региональных предприятиях выращивают карпа, форель, осетра. Подмосковными рыбхозами планируется производство 3,5 тысяч тонн продукта аквакультуры к концу года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что в правительстве делают все, чтобы бизнес чувствовал себя под опекой.