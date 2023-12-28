Восемьдесят инвесторов стали участниками подмосковной программы «Земля за 1 рубль» в этом году

В этом году участниками региональной программы «Земля за 1 рубль» стали восемьдесят инвесторов, сообщила глава Мининвеста Подмосковья Екатерина Зиновьева. Ее слова приводит пресс-служба министерства.

«Общий объем заявленных инвестиций по проектам, которые реализуются в рамках этой программы, превышает шестьдесят три миллиарда рублей. Запуск новых предприятий позволит создать почти шесть тысяч рабочих мест в нашем регионе», — подчеркнула она.

Всего в этом году бизнес получил по льготной программе свыше ста земельных участков общей площадью около 500 гектаров, уточнила, в свою очередь, министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова.

Программа «Земля за 1 рубль» реализуется в Московской области с марта прошлого года. Благодаря ей в регионе откроются импортозамещающие производства, в том числе по выпуску оборудования для рециклинга отходов, пластмасс и древесины, по выпуску электрощитового оборудования и изготовлению мясных полуфабрикатов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе запустили новый онлайн-сервис для предпринимателей.