Более восьмидесяти рабочих мест появится на новом производстве экологичной посуды в Кашире

На территории особой экономической зоны «Кашира» планируют построить завод по выпуску биоразлагаемых одноразовых изделий из целлюлозного сырья.

Инвестиции в проект составят почти 1,5 миллиарда рублей, сообщила глава Мининвеста Подмосковья Екатерина Зиновьева. Ее слова приводит ТАСС.

«Продукция будущего производства будет востребована на предприятиях различных отраслей, в том числе пищевой промышленности», — подчеркнула Зиновьева.

На новом предприятии будет создано более восьмидесяти рабочих мест. Как уточнили в пресс-службе областного министерства инвестиций, промышленности и науки, ежегодно завод сможет выпускать почти 130 миллионов единиц биоразлагаемых изделий.

Данное промышленное производство из биополимеров станет для России первым, уточнили в ведомстве. Реализация проекта будет способствовать решению задач импортозамещения и национального проекта «Экология», поскольку технология производства предусматривает высокую степень автоматизации и соответствует экостандартам.

Ранее губернатор Андрей Воробьев указывал, что Московская область занимает первое место в стране по производству сыров.