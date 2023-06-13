Восемнадцать миллиардов рублей выделили в Подмосковье на закупку новых автобусов в этом году

Восемнадцать миллиардов рублей предусмотрели в области на приобретение новых автобусов в текущем году, сообщили в региональном парламенте. Всего планируется закупить почти 1,4 тысячи машин. Из них уже были закуплены девять с половиной сотен.

Помимо этого, в этом году область закупит сто одиннадцать автобусов за счет средств из федерального бюджета – области выделят полтора миллиарда рублей.

По словам председателя парламента региона Игоря Брынцалова, в регионе ежедневно на линии работают свыше восьми тысяч автобусов. Всего за три года в регионе обновили порядка двух тысяч транспортных средств.

Ранее губернатор сообщил, что тестовое движение на Мытищинской хорде откроется уже в сентябре этого года.