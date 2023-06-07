Андрей Воробьев: тестовое движение на Мытищинской хорде откроется уже в сентябре этого года

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве региональных дорожных объектов в ходе ежегодного обращения к жителям региона. Он отметил, что в Подмосковье есть два концессионных проекта дорожного строительства. Первый из них — Мытищинская хорда. Ее строительство касается 850 тысяч жителей.

«Мы постараемся тестовое движение открыть к концу года, ну, а в следующем году она уже заработает в полный «рост», — сказал губернатор.

Еще одна большая концессия — по сути это дублер МКАДа — трасса «ЮЛА». Ее протяженность составит 45 км. Трасса пройдет по маршруту «Ленинский округ — Лыткарино — Люберцы». По словам главы региона, ее сдадут в первом полугодии 2025 года. Андрей Воробьев добавил, что такие большие хорды позволят водителям выбирать оптимальный путь для следования по необходимому маршруту.

«Из самого главного, запланированного к решению, — это дублер Щелковского шоссе. Сложность заключается в том, что часть дороги проходила по Лосиному острову — это природоохранная зона. И наши проектанты вынуждены были найти альтернативный маршрут», — сказал губернатор.

Выделил Андрей Воробьев и важность строительства платного дублера Егорьевского шоссе.

«Здесь статус готовности более высокий. Мы рассчитываем на федеральный грант, чтобы в полутора километрах от очень загруженного сегодня Егорьевского шоссе прошла скоростная трасса», — подчеркнул губернатор.

Ранее глава региона сообщил, что Московская область занимает второе в России место по численности населения, при этом растет быстрее всех.