Воскресенск решает важные задачи в сельском хозяйстве

К реализации проекта «Российское село» приступили на предприятии «Агрофорвард» в Воскресенске. Об этом сообщил глава городского округа, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин.

«Агрофорвард» хорошо известен тем, что здесь выращивается высококачественный семенной картофель, зерновые и рапс.

Руководитель предприятия Виктор Штайнепрайс в ходе встречи с Алексеем Малкиным заострил внимание на эффективном развитии производства и новых технологиях. Примечательный факт — в 2022 году «Агрофорвард» получил субсидий от государства на сумму 26, 1 млн рублей, и в результате получен серьезный экономический эффект. Чистая прибыль составила 59.1 млн рублей.

В свою очередь, глава округа отметил, что исполнительная власть, депутатский корпус придает работе предприятия большое значение.

«Приведу такие цифры. В 2022 году с площади 169 га получено 3 183 тонны семенного картофеля, 185 тонн ярового рапса и 264 тонны озимой ржи. Это — хороший показатель. В этом году посевные площади существенно увеличились до 408 гектаров. Надеемся на отличный урожай», — подчеркнул Алексей Малкин.

«Агрофорвард», отметим, является не только высокотехнологичным предприятием. Здесь создаются приличные материально-бытовые условия для работников. В частности, есть комфортабельное общежитие.

Набор кадров продолжается. В настоящее время «Агрофорварду» требуются водители-механизаторы, слесари и автослесари.

Телефон для справок: 8 (916) 177-84-36.