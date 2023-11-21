«Возможны отрицательные эффекты»: выяснилось, упадет ли доллар ниже 88 рублей

Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 88 рублей впервые с 30 июня. Курс евро также опустился ниже 96 рублей. Это следует из данных Московской биржи.

Председатель Совета по финансово-промышленной и инвестиционной политике ТПП РФ Владимир Гамза рассказал, будет ли рубль и дальше укрепляться по отношению к западным валютам.

«Конечно, скорее всего, курс валюты будет снижаться, а рубль будет укрепляться. Объем накопленной валюты, который был у предприятий, постепенно иссякнет — ее придется продать», — пояснил Гамза в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

В дальнейшем, по словам экономиста, объем валюты станет меньше, а курс будет зависеть от внешней торговли.

Однако это укрепление необязательно хорошо скажется на экономике. Возможны отрицательные эффекты и для экспортеров, и для бюджета», — отметил эксперт.

Ранее мы писали о курсе валют на эту неделю.