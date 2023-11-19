Аналитик Шнейдерман спрогнозировал курс доллара и евро на следующей неделе

Руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» в беседе с RT рассказал, каких изменений можно ожидать в курсах иностранных валют уже на следующей неделе.

По его словам, ожидается «диапазон 85—88 рублей за доллар», а «по евро — 90—96 рублей». Аналитик уверен, что одним из основных факторов, поддерживающих рост российской валюты, на данный момент является высокая ключевая ставка Банка России.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что точно предсказать курс доллара практически невозможно. По крайней мере, в этом уверены специалисты. Конечно, тогда речь шла о прогнозах не на ближайшую неделю, а сразу на несколько месяцев вперед. И предположения в долгосрочной перспективе, по мнению эксперта Андроновой, можно сравнить с гаданием на «кофейной гуще».