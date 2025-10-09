Возврат денег на карту за 24 часа: утопия или реальность? Чернышов бросил вызов Набиуллиной

Соответствующее обращение на имя главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной имеется в распоряжении РИА Новости.

Парламентарий обратил внимание на существующий дисбаланс: современные банковские технологии обеспечивают моментальное списание денег с карты клиента при оплате, однако возврат средств при расторжении сделки может занимать до десяти суток. Такая задержка, по мнению Чернышова, создает неудобства для потребителей и подрывает их доверие.

В своем предложении депутат настаивает на установлении максимального срока для зачисления денег обратно на карту — не более 24 часов с момента оформления возврата. Реализация этой меры, как полагает автор инициативы, не только усилит защиту прав граждан, но и будет стимулировать безналичный расчет, даст импульс развитию цифровой экономики России и повысит надежность финансовых институтов в глазах населения.

Ранее сообщалось о том, что Центробанк гарантировал работу карт Visa и Mastercard с истекшим сроком.