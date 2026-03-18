Врачам и учителям хотят начислять пенсию по удвоенному тарифу

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов выступил с инициативой о введении повышающего коэффициента при расчете пенсий для медиков и учителей. Парламентарий предлагает начислять им дополнительные баллы, которые напрямую повлияют на размер выплат.

Соответствующий законопроект, вносящий коррективы в закон «О страховых пенсиях», будет официально представлен в Госдуме в среду. Копия документа уже поступила в распоряжение редакции РИА Новости. В пояснительной записке к проекту подчеркивается его направленность на усиление социальной защиты сотрудников сфер образования и здравоохранения.

Сергей Миронов в беседе с журналистами пояснил суть предложения: для указанных категорий граждан предлагается установить повышенный индивидуальный пенсионный коэффициент 1,5 к сумме всех накопленных за карьеру баллов (ИПК). По его словам, данная мера призвана устранить несправедливый разрыв между огромной нагрузкой, общественной важностью труда врачей и педагогов и итоговым размером их пенсионного обеспечения.

«Зарплата у представителей этих важнейших профессий небольшая, а значит и по итогам своей многолетней профессиональной деятельности пенсии они тоже получают небольшие», — констатировал парламентарий.

Политик убежден, что в случае принятия законопроекта это не только повысит престиж профессий и убережет пенсионеров от бедности, но и создаст для молодежи долгосрочный стимул для официальной работы в бюджетной сфере.

