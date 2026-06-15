Временные работники помогут малому бизнесу справиться с дефицитом кадров в 2026 году

В 2026 году поддержать малый и средний бизнес могут временные работники. Обратиться к использованию труда таких кадров посоветовали эксперты Ventra Go! (материалы есть в распоряжении « Ленты.ру »). Представители малого и среднего предпринимательства остро реагируют на дефицит рабочих рук.

Для них даже один невыход на смену становится проблемой: в маленьком магазине, кафе или пункте выдачи это сразу влияет на скорость обслуживания, нагрузку на команду и дневную выручку. Однако держать сотрудников в штате накладно из-за сезонной специфики спроса.

Директор по маркетингу Ventra Go! Анна Ларионова отметила, что ранее временный персонал чаще ассоциировался с большими складами или федеральным ритейлом, но сейчас гибкая подработка становится актуальной и для микробизнеса. Небольшим компаниям тоже нужны люди в пиковые периоды. Подработчики становятся для малого бизнеса страховкой: они помогают закрывать конкретные задачи, когда нагрузка действительно есть — вечерний поток покупателей, наплыв клиентов в выходные и праздничные дни, поставки на склад, инвентаризация, болезнь или отпуск штатных сотрудников.

Временные исполнители востребованы в небольших продуктовых и непродуктовых магазинах, кафе и пекарнях, пунктах выдачи заказов, локальных интернет-магазинах, службах доставки, на складах, в клининге, на мероприятиях, при выкладке товара и в клиентском сервисе, а также в качестве курьеров. Эксперт пояснила, что потребность во временных работниках в 2026 году растет, они помогают закрывать пиковый спрос и тем самым поддерживать бизнес. При этом бизнес не занимается оформлением медицинской книжки и договора — платформы гибкой занятости берут весь процесс на себя.