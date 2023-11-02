Подмосковных предпринимателей научат налоговой грамотности на бесплатном вебинаре

Подмосковные бизнесмены могут принять участие в бесплатном вебинаре «Налоговые преступления в сфере предпринимательской деятельности».

Онлайн-мероприятие пройдет по инициативе бизнес-омбудсмена Московской области Владимира Головнева, сообщила пресс-служба Уполномоченного по защите прав предпринимателей в регионе.

Спикером выступит член комиссии по защите прав адвокатов Адвокатской палаты Подмосковья Оксана Лесникова. В рамках вебинара будут подробно разобраны статьи Уголовного кодекса, регулирующие предпринимательскую деятельность. Слушатели узнают в том числе об ответственности за уклонение от уплаты налогов, страховых взносов и сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов.

Узнать более подробную информацию и зарегистрироваться для участия в вебинаре можно по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о поддержке предпринимательства в регионе.