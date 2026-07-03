Раненый участник СВО добился выплат через прокуратуру и суд

Прокуратура Удмуртии сообщила о случае, когда раненому участнику СВО пришлось оспаривать решение чиновников в судебном порядке. Мужчина, получивший серьезную травму во время службы, подал документы на положенные по закону выплаты. Однако чиновники ответили отказом — срок подачи заявления, по их мнению, истек. Причиной задержки стала несвоевременная выписка справки медиками, из-за чего боец физически не мог уложиться в регламент.

После отказа военнослужащий обратился в прокуратуру. Специалисты надзорного ведомства организовали проверку и сочли решение необоснованным. В итоге суд обязал ответственные структуры выплатить истцу ₽500 тыс. материальной помощи.

Подобный инцидент ранее произошел в Хабаровском крае. Там участнику СВО также отказали в выплате за ранение — из-за отсутствия документов, подтверждающих проживание в регионе. У мужчины истек срок временной прописки, хотя он служил в местной воинской части. Прокуратура и суд встали на сторону бойца, обязав власти перечислить деньги.

Ранее сообщалось, что школьное письмо спасло дух бойца СВО из Балашихи.