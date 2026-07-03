Имя для страны: в ХМАО родилась девочка по имени Россия

В поселении Новоаганск, что в Нижневартовском районе Югры, в семье Вениамина и Марии Айваседа родилась дочь. Новорожденную назвали Россией — имя малышке выбрал не отец с матерью, а глава рода, ее прадедушка. Он еще до появления девочки на свет настоял: если родится правнучка, она обязательно получит это имя. Родители с уважением приняли волю старшего поколения, пишет ugra-news.ru .

Россия Айваседа стала третьим ребенком в семье — у девочки уже есть братья Кирилл и Глеб. Для семьи, принадлежащей к коренным малочисленным народам Севера, выбор имени — не случайность, а следование родовому уставу. В культуре ханты и манси мнение старейшин при наречении ребенка имеет решающее значение, и родители не стали его оспаривать. Имя, данное прадедом, звучит не просто красиво, но и глубоко символично, отражая связь рода с историей и чувство принадлежности к большой стране.

Стоит отметить, что это не единственный подобный случай. Два года назад девочку по имени Россия зарегистрировали в городе Краснокамске Пермского края. А в Югре необычные имена становятся все более заметной традицией. В последние годы местные жители давали дочерям имена Тайга, Река или Тундра — так родители подчеркивают неразрывную связь с природой родного края.

Некоторые семьи предпочитают возвращаться к родовым обычаям и называют детей в честь предков, сохраняя династическую память. В отдельных муниципалитетах региона при этнокультурных центрах даже организуют консультации для молодых родителей: специалисты помогают подобрать имя, сочетающее традиции коренных народов и благозвучие в современной жизни. История маленькой России из Новоаганска — яркий пример того, как в Югре умеют хранить наследие предков и находить мосты между прошлым и настоящим.