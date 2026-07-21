Перестрелка в Тюмени: ФСБ жестко ликвидировала агента Киева при попытке отстреливаться

В Тюмени силовики нейтрализовали 60-летнего агента украинских спецслужб, который планировал подрыв на крупном промышленном объекте. При попытке задержания с поличным злоумышленник оказал вооруженное сопротивление и был ликвидирован ответным огнем, пишет Коммерсантъ .

Детали задержания и нейтрализации

По информации Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ России, силовики вышли на след диверсанта в момент подготовки преступления. Задержание проводилось с поличным:

Сопротивление: При попытке ареста злоумышленник открыл огонь из автоматического оружия по сотрудникам спецслужб и был уничтожен ответным огнем;

Безопасность: Среди сотрудников правоохранительных органов и гражданского населения никто не пострадал;

Изъятое на месте: С места происшествия изъяты автомат Калашникова, боекомплект к нему и компоненты самодельного взрывного устройства (СВУ).

Ход расследования и изъятые вещественные доказательства

Как установило следствие, 60-летний уроженец УССР добровольно вступил в контакт с кураторами из украинских спецслужб через мессенджер Telegram.

В рамках подготовки к диверсии на промышленном объекте злоумышленник:

Провел разведку уязвимых мест на железнодорожных путях, изучив систему охраны и график движения поездов.

Приобрел составляющие элементы и самостоятельно собрал СВУ.

Ночью 19 июля заложил готовое взрывное устройство в тайник, оборудованный в заброшенном здании.

Во время обыска в квартире ликвидированного агента следователи обнаружен дополнительный арсенал: огнестрельное оружие, компоненты для сборки еще одного СВУ и средства связи.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ, предусматривающим ответственность за теракт, незаконный оборот оружия и взрывчатки, а также посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов.