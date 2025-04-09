Санкции, введенные США против России, никак не отразились на ее экономике, заявил американский военный аналитик и политолог Марк Слебода на YouTube.

По его словам, в РФ даже не заметили никаких ограничений.

«В России всем плевать. <…> Многие люди там заработали немало денег во время санкций, заняв рыночные ниши и восстановив промышленность», — добавил он.

Слебода обратил внимание на то, что российская экономика выросла на 4%. Это превышает показатели Европы и США.

Таким образом, российская экономика успешно справилась с санкционным давлением, заключил аналитик.

Ранее экономист Колташов пояснил пути формирования российской экономики за счет мировых потрясений.