Экономист Михаил Хазин заявил, что отечественная экономика испытывает спад на фоне либеральной финансовой политики. По словам экономиста Василия Колташова, это не так, проблемы в свою очередь связаны с отраслевыми кризисами вроде трудностей на рынке недвижимости, строительства и в кредитовании. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Он пояснил, что кризис в кредитовании не равен банковскому кризису, а вызван накопленными задолженностями. Однако отечественные промышленность и сельское хозяйство продолжают развиваться. Так, в прошлом году рост ВВП составил более 4%, а обрабатывающая промышленность выросла на 8,6%. Рост в указанных секторах является важным сигналом о том, что экономика не стоит на месте.

По мнению эксперта, проблемы с санкциями, введенными три года назад, предвосхитили кризисные явления на международной арене.

Он добавил, что главным фактором стимулирования экономики является военная экономика, способствующая потреблению и развитию военного производства, оказывая значительное влияние на экономический рост. Рынок недвижимости также вовсе не переживает крах, а временно остановил рост цен, что воспринимается как бедствие для компаний, привыкших к постоянному удорожанию. При этом Центробанк РФ работает над стабилизацией экономики, стремясь сократить объем денег в обращении и стимулировать сбережения населения, что в будущем должно помочь в улучшении ситуации на рынке недвижимости.

Ранее сообщалось, что зарплаты у специалистов выросли на фоне дефицита кадров.