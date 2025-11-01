Всемирная неделя качества пройдет в ноябре

Ежегодно на второй неделе ноября в мире отмечается Всемирная неделя качества, а во второй четверг ноября — Всемирный день качества. В этом году Всемирная неделя качества пройдет с 10 по 16 ноября, а День качества — 13 ноября. Девиз Дня качества: «Россия — страна со Знаком качества».

Высокое качество товаров, услуг, процессов сегодня уже стало символом современной России, государственная политика которой направлена на укрепление доверия к отечественной продукции внутри страны и повышению ее репутации на международной арене.

День качества в России призван привлечь внимание к основным составляющим качества жизни: окружающей среды, социальной сферы, здравоохранения, семейных ценностей и традиций и стать площадкой для открытого диалога производителей отечественных товаров и представителей сферы услуг, торговых сетей и потребителей, которые своим выбором во многом формируют рынок.

С каждым годом растет количество субъектов, присоединяющихся к общенациональному проведению Дня качества. Это общее движение дает возможность производителям рассказать о качестве выпускаемых товаров или услуг и представить результаты своей деятельности, отметить специалистов, работающих в сфере качества, а также, обменяться полезным опытом и скоординировать планы дальнейшего развития. Для потребителей День качества — это возможность поблагодарить отечественных производителей товаров и представителей сферы услуг за качество, тем самым способствуя поддержке и совершенствованию качества.

С более подробной информацией о проведении Недели качества можно ознакомиться здесь.