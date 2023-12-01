Всемирный банк предоставил кредит Украине на $1,2 млрд под гарантии Японии

Как приводится в письменном заявлении пресс-службы ВБ, которое цитирует ТАСС, $1,2 млрд выделяются под гарантии правительства Японии на поддержку порядка 29 программ соцпомощи наиболее уязвимому населению Украины.

Указанная сумма, в частности, будет распределена следующим образом: средства пойдут на поддержку жертв катастрофы на ЧАЭС, сирот, детей, находящихся под опекой инвалидов, приемных семей, а также социально не защищенных студентов.

«Совет директоров Всемирного банка (ВБ) принял в четверг решение одобрить предоставление Украине займа на $1,2 млрд под гарантии правительства Японии. Проект также нацелен на поддержку реформ в социальной сфере, проводимых украинскими властями», - передает ТАСС.

Ранее Евросоюз пригрозил Польше обвинениями в нарушении законов из-за блокады украинских перевозчиков.