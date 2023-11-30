Евросоюз пригрозил Польше обвинениями в нарушении законов из-за блокады украинских перевозчиков

Адина Вален, еврокомиссар по транспорту, заявила о возможном наказании для польских властей. Их могут привлечь к ответственности за «несоблюдение правил или неисполнение закона». Они не стремятся снять блокаду, которую устроили польские организации, занимающиеся грузовыми перевозками против своих конкурентов на украинской территории.

Об этом сообщило издание Politico. Вален заявила, что сама поддерживает право на протесты, но при этом ни Евросоюз, ни Украина не могут становиться заложниками таких действий и перекрытия границ. На данный момент на четырех погранпереходах застряли около трех тысяч автомобилей. Время ожидания каждого из них для проезда в ЕС составляет порядка 3 недель.