Всероссийский семейный фестиваль сбережений и инвестиций пройдет в Подмосковье

Всероссийский семейный фестиваль сбережений и инвестиций состоится в регионе. Об этом рассказали в Министерстве экономики и финансов Московской области.

Мероприятие будет организовано на базе Звенигородского финансово-экономического колледжа Финансового университета при Правительстве РФ.

В рамках фестиваля будут проходить тематические лекции, викторины, мастер-классы, практикумы, игры и конкурсы. По итогам фестиваля определят победителей, набравших наибольшее число баллов в ходе посещения мероприятий.

Поучаствовать в масштабном мероприятии могут все желающие семьи региона. Для этого нужно подать заявку на этом сайте.