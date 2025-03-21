ВТБ допустил снижение ставок по вкладам ниже ключевой в 21%

После того как Банк России оставит ключевую ставку на уровне 21%, вероятно, продолжится тенденция к снижению ставок по депозитам для физических лиц. Такой прогноз сделал Георгий Горшков, заместитель президента — председателя правления ВТБ. Его слова были опубликованы в пресс-релизе банка.

Горшков подчеркнул, что на данный момент ставки по вкладам остаются на уровне ключевой ставки, что позволяет вкладчикам получать доход от своих инвестиций.

«В дальнейшем доходность по вкладам может прийти к более привычному значению ниже уровня ключевой ставки», — допустил Горшков.

Напомним, Банк России решил оставить ключевую процентную ставку на уровне 21%. Решение принято во время заседания совета директора регулятора в пятницу, 21 марта. Такое значение ключевой ставки осталось третий раз подряд.

Это решение стало неожиданным для аналитиков и участников финансового рынка, которые в условиях текущей экономической ситуации ожидали повышения ставки до 23% и выше. Эксперты связывали эти ожидания с инфляционным давлением и необходимостью адаптации денежно-кредитной политики к меняющимся экономическим реалиям РФ.

В своем заявлении ЦБ отметил, что в дальнейшем будет внимательно отслеживать инфляционные риски и динамику экономической активности для принятия обоснованных решений по кредитной политике.