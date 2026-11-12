Каждые восемь минут из космоса приходит загадочный радиосигнал: ученые наконец нашли его источник

Ученые выяснили, откуда приходит загадочный радиосигнал, который повторяется примерно каждые восемь минут, пишет Daily Mail со ссылкой на исследование в журнале Nature Astronomy. Источником оказалась необычная система более чем в 10 тыс. световых лет от Земли, состоящая из белого карлика и звезды, похожей на Солнце.

Белый карлик — это плотное ядро умершей звезды. В этой системе он вращается необычно быстро: один оборот занимает около 7,9 минуты.

Исследователи считают, что именно возле белого карлика возникают мощные радиовспышки. Вероятно, его сильное магнитное поле захватывает заряженные частицы, которые поступают от соседней звезды, а затем ускоряет их и создает радиосигнал.

Раньше такие повторяющиеся вспышки иногда связывали с возможными сигналами внеземных цивилизаций. Сейчас ученые считают, что для них есть естественное объяснение.

Особенность новой находки в том, что раньше похожие сигналы связывали в основном с другими типами звездных систем.

Кроме того, радиоволны позволяют ученым изучать внешнюю атмосферу соседней звезды. По изменениям сигнала они даже заметили признаки крупного выброса плазмы на ее поверхности.